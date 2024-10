Idoso é preso por abuso sexual contra criança de 9 anos

- Foto: Reprodução | iStock

Um idoso com mais de 80 anos foi preso nesta segunda-feira, 23, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de nove anos, no município de Graccho Cardoso (SE).

De acordo com o delegado Felipe Tócori, responsável pelo caso, o investigado é familiar da vítima. Ainda de acordo com o delegado, as diligências policiais iniciaram após o registro do Boletim de Ocorrência pelos familiares. O crime ocorreu na casa do suspeito e foi flagrado pelo pai da criança. A residência onde o caso aconteceu fica na zona rural do município.

Após o registro do B.O, os agentes informaram que localizaram o suspeito e o conduziram à delegacia para prestar depoimento. Já a vítima foi encaminhada para assistência social e atendimento psicológico junto à equipe do Creas. Além disso, o Conselho Tutelar acompanhou toda a ação.