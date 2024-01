Idoso sonha com ouro, escava buraco de 40 m e morre ao cair nele | A TARDE

Um idoso de 71 anos morreu após cair em um buraco de cerca de 40 metros em Ipatinga, Minas Gerais. No interior da sua casa, a vítima decidiu cavar a vala para encontrar ouro, após um sonho sobre a presença do metal no local. O acidente aconteceu na quinta-feira, 4.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem começou a escavação do buraco há cerca de quatro meses. Ele escolheu o piso da cozinha para abrir o espaço de 90 cm de diâmetro. A queda aconteceu quando ele retirava água e lama da vala.

Quando estava quase saindo da mesma, o idoso escorregou e sofreu uma queda de cerca de 40 metros de altura. Os bombeiros foram acionados para fazer o resgate, mas encontrou a vítima sem vida.

O corpo foi retirado com a ajuda de equipamentos de salvamento em altura. Ele teve politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril, laceração do abdômen e tronco, além de trauma crânio encefálico e escoriações generalizadas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local. O corpo foi encaminhado para IML.