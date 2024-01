Incêndio atinge 200 hectares na maior unidade de conservação de SC | A TARDE

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) segue combatendo, nesta terça-feira, 26, incêndio no Parque Estadual Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. As chamas já atingiram 200 hectares.

Além do foco inicial, localizado no Maciambu, um segundo incêndio foi detectado na Rodovia Evadio Paulo Broering, na Pinheira, resultando na interdição da via devido aos perigos iminentes para os motoristas, em ação feita na na segunda-feira, 25. A causa da ocorrência ainda é investigada.

De acordo com o (CBMSC), nesta ocorrência já atuaram mais de 20 bombeiros do CBMSC em Palhoça, São José e Santo Amaro da Imperatriz, além da equipe de plantão do Batalhão de Operações Aéreas (BOA). Foram empenhados 04 caminhões e 03 outras viaturas em apoio. Só o helicóptero Arcanjo-01 realizou 68 lançamento de água para este combate.

A atuação coordenada das equipes visa controlar e conter ambas as situações, priorizando a segurança da comunidade e minimizando danos ambientais.

Sobre o Parque

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, com território distribuído pelos municípios catarinenses de Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí e Paulo Lopes.

Com uma área de 84.130 hectares, Serra do Tabuleiro é a maior unidade de conservação de proteção integral do estado de Santa Catarina.

O Parque protege uma grande biodiversidade e abundância de recursos naturais, sendo o local onde nascem vários rios que abastecem de água potável a região da Grande Florianópolis, entre eles o Rio Cubatão do Sul, e rios que abastecem cidades de outras regiões, como Paulo Lopes e Imbituba.

O Parque também protege, além de várias espécies ameaçadas de extinção, um dos maiores e mais importantes criadouros naturais de aves marinhas do Brasil, o arquipélago de Moleques do Sul.