Incêndio atinge imóveis comerciais no centro histórico; veja imagens

Siga o A TARDE no Google

Imóveis comerciais no centro histórico de Recife foram atingidos por um incêndio de grandes proporções na madrugada deste sábado, 23. As chamas consumiram estabelecimentos localizados nas proximidades do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Segundo a corporação, dez viaturas foram enviadas ao local, incluindo equipes de combate a incêndio, resgate, comando operacional e supervisão.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Incêndio gigante no centro do Recife… pic.twitter.com/lAbqvRK6Z9 — Victor Martins (@VictorFNMartins) May 23, 2026

Em nota, os bombeiros informaram que continuam realizando ações preventivas na área atingida. A operação inclui o uso de drones para monitoramento do local e avaliação das estruturas afetadas pelo incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas.

“Neste momento, o CBMPE segue com as ações preventivas necessárias para eliminação de possíveis focos remanescentes e realiza no local o sobrevoo de drone para monitoramento da área e análise das edificações atingidas”, informou a corporação.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelas autoridades.