Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Incêndio atinge imóveis comerciais no centro histórico; veja imagens

Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas na região

Gustavo Nascimento
Por
Imagem ilustrativa da imagem Incêndio atinge imóveis comerciais no centro histórico; veja imagens
Foto: Reprodução | Redes sociais

Imóveis comerciais no centro histórico de Recife foram atingidos por um incêndio de grandes proporções na madrugada deste sábado, 23. As chamas consumiram estabelecimentos localizados nas proximidades do Cais de Santa Rita, no bairro de São José, mobilizando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Segundo a corporação, dez viaturas foram enviadas ao local, incluindo equipes de combate a incêndio, resgate, comando operacional e supervisão.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, os bombeiros informaram que continuam realizando ações preventivas na área atingida. A operação inclui o uso de drones para monitoramento do local e avaliação das estruturas afetadas pelo incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas.

“Neste momento, o CBMPE segue com as ações preventivas necessárias para eliminação de possíveis focos remanescentes e realiza no local o sobrevoo de drone para monitoramento da área e análise das edificações atingidas”, informou a corporação.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

corpo de bombeiros Incêndio Recife

Relacionadas

Mais lidas