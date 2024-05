Incêndio em pousada mata ao menos dez pessoas | A TARDE

Uma pousada localizada no centro de Porto Alegre foi atingida por um incêndio de grandes proporções, na madrugada desta sexta-feira, 26. Pelo menos dez pessoas morreram e, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda existem desaparecidos.

O incêndio teria começado logo no início da madrugada e foi controlado pelas equipes por volta das 5h. No primeiro andar do prédio, foram encontradas duas vítimas. Já no segundo, houveram cinco e, no terceiro, outras duas mortes.

Até o momento, sete pessoas foram resgatadas. Seis delas precisaram de atendimento médico e foram levadas pelos bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais.

Ainda não mais informações quanto as possíveis causas do incêndio. Os Bombeiros avaliam que o fogo se alastrou rapidamente porque os quartos da pousada eram muito próximos. Isso teria feito com que, inclusive, pessoas que estavam no local fossem impedidas de sair.

De acordo com a guarnição, inclusive, a pousada estava funcionando de forma irregular, uma vez que não tinha alvará e nem plano de proteção contra incêndio.

Veja vídeo:





Reprodução | Redes Sociais