Incêndio provoca morte de nove pessoas em acampamento do MST | A TARDE

Um incêndio provocado por um curto-circuito, no acampamento “Terra e Liberdade”, do Movimento Sem Terra (MST), em Parauapeba, no Pará, ocasionou a morte de nove pessoas. Do total de mortos, seis são do acampamento e três trabalhadores de uma empresa de telecomunicação, conforme informou o Instituto Médico Legal (IML).

Tudo aconteceu quando uma antena de internet que estava sendo instalada no local por uma empresa de telecomunicação, no sábado, 9, caiu sobre fios de alta tensão, causando uma descarga elétrica, que resultou no incêndio.

Além dos noves mortos, também foram registrados outros setes feridos, com queimaduras leves, levados ao hospital, mas já foram liberados. Apenas um, com queimaduras de segundo grau, segue internado. Seu quadro é estável.

O MST informou, neste domingo, 10, durante coletiva de imprensa, que as famílias do acampamento transmitiram aos funcionários preocupação sobre as condições em que o serviço estava sendo realizado, uma vez que eles estavam cumprindo uma jornada longa.

Cerca de mil famílias estão acampadas há três semanas, exigindo a vistoria das fazendas Santa Maria e Três Marias, que acusam ser fruto de grilagem da família Miranda, e o cadastramento delas para reforma agrária. A ocupação, contudo, não está nessas propriedades. As demandas foram apresentadas em reunião com o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), em Marabá.

Dos nove mortos, oito foram identificados até agora, segundo o MST: Eva Maria da Conceição Silva, Fernanda Sousa de Almeida, Francisco De Assis Pereira Rodrigues, Francisco Ferreira, Francisco Nascimento de Sousa Júnior, Gabriel Pereira da Silva, Geovane Pereira dos Santos e Jovenilson Aragão Trindade.