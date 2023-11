Influencer que se passa por PM é encaminhado à delegacia | A TARDE

O influencer Rodrigo Peixoto, de 38 anos, foi encaminhado à 59ª Delegacia de Polícia, de Duque de Caxias. No momento que foi abordado por policiais militares, ele estava vestido de “soldado Peixoto”, seu personagem que se veste como policial militar para fazer pegadinhas.

Em um de seus quadros, intitulado “Uber Presente”, Peixoto interpreta um policial que faz bico para complementar a renda. O detalhe é que ele busca passageiros em áreas com forte presença do tráfico de drogas.

Após a repercussão da notícia, Rodrigo divulgou vídeos em suas redes sociais fazendo piada da situação. Em um deles, ele aparece agachado no chão e aparenta esta com algemas, mas logo depois levanta e aparece dançando.

Atualizado com o posicionamento da Uber sobre o assunto:





“Apesar do nome da Uber ser usado pelo motorista em suas redes sociais, sabemos que popularmente o nome da empresa é usado como sinônimo para toda a categoria de aplicativos de mobilidade, bem como sinônimo da atividade de quem utiliza os apps para gerar renda. Por isso é fundamental verificar os dados para saber se o caso tem ou não relação com o aplicativo, e para que a empresa possa verificar o que ocorreu.

No caso do motorista em questão, a empresa informa que a conta do motorista está banida da plataforma e ele não dirige mais há 4 meses pelo app.”