Influencers são acusadas de racismo recrativo contra crianças negras

Duas influenciadoras estão sendo denunciadas por racismo recreativo pela advogada Fayda Belo por presentearem crianças negras com banana e macaco e publicarem vídeos nas redes sociais.

As duas abordam crianças nas ruas e entregam macaco de pelúcia, uma banana e até dinheiro.

Especialista em Direito antidiscriminatório, Fayda classifica a postura das influenciadoras como “racismo recreativo”, que é quando alguém usa de “discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão”.

Vocês conseguem dimensionar o nível de monstruosidade que essas duas ‘desinfulenciadoras’ tiveram ao dar um macaco e uma banana para duas crianças e ainda postar nas redes sociais para os seus mais de 13 milhões de seguidores [...]? Para ridicularizar duas crianças negras, para incitar essa discriminação perversa que nos tira o status de pessoa e nos animaliza como se fosse piada Fayda Belo, especialista em Direito antidiscriminatório

Os vídeos foram gravados e divulgados pela influencer Kérollen, que tem um canal no qual publica vídeos junto com a filha, Nancy. Ela possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões no Tiktok.

No vídeo com um menino negro, Kérollen o questiona se ele prefere receber um presente ou R$ 10. Ele opta pelo presente, mas, ao perceber que se tratava de uma banana, responde “só isso?”, afirma que não gostou e deixa o vídeo da influencer.

🚨 VEJA: As tiktokers Kérollen e Nancy estão sendo acusadas de racismo pela advogada Nancy em vídeo onde presenteiam crianças negras com uma banana e um macaco. pic.twitter.com/zvPfJ7i4LH — POPTime (@siteptbr) May 30, 2023

"Você pode receber uma pena de até quase oito anos de cadeia [...]. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é inviolável a integridade moral do menor, bem como a sua imagem deve ser preservada. [...] O [artigo] 18 diz que é proibido expor menores de idade a constrangimento, a vexame, a humilhação, a ridicularização em público", destaca Fayda.