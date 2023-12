Influenciador Renato Cariani presta depoimento por tráfico drogas | A TARDE

O influenciador fitness Renato Cariani, presta depoimento nesta segunda-feira, 18, à Polícia Federal sobre o suposto esquema de desvio de produtos químicos que serviriam para a produção de mais de 15 toneladas de cocaína e 12 toneladas de crack pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que foi criada em São Paulo.

No depoimento, Cariani terá que explicar uma informação considerada mentirosa dita à Polícia Civil de São Paulo em 2021, que resultou no arquivamento do primeiro inquérito aberto contra ele e sua empresa, a Anidrol, que, segundo a PF, desviou produtos químicos controlados para o beneficiamento da droga pela facção.

Segundo o Fantástico, da TV Globo, a empresa está na mira de investigadores desde 2015, quando executivos da farmacêutica transnacional AstraZeneca denunciaram a emissão de duas notas fiscais falsificadas sobre compra de materiais controlados pela Anidrol. O laboratório disse que sequer compra essas substâncias de fornecedores nacionais.

No depoimento no ano passado, no primeiro inquérito aberto em 2016, Cariani mostrou uma troca de e-mail com Augusto Guerra, que segundo ele seria representante da AstraZeneca, e disse que chegou a se encontrar com ele. A Polícia Civil e o Ministério Pública de São Paulo acreditam na versão do influenciador e arquivaram a investigação.