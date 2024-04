Influenciadora baiana é presa por divulgar jogos de azar | A TARDE

A influenciadora baiana Karla Stefany de Sá foi presa nesta quinta-feira (18), no Espírito Santo, suspeita de divulgar jogos de azar nas redes sociais, onde tem quase 400 mil seguidores, e por comprar um carro avaliado em R$ 500 mil após cometer estelionato.

De acordo com o delegado Moises Damasceno, titular da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Karla Stefany foi encontrada em um hotel de luxo em Vitória, onde estava hospedada há cinco dias. A influenciadora teria sido presa no momento em que se preparava para deixar o local, com outra viagem internacional marcada.

Segundo as informações, a baiana incitava seus seguidores a participarem de jogos de azar, divulgando as plataformas e exibindo um estilo de vida luxuoso. Ela ganhava dinheiro tanto com o número de usuários cadastrados quanto com o prejuízo dos jogadores.

No momento da prisão, a polícia apreendeu um notebook, um celular e um caderno de anotações, que serão utilizados nas investigações. Além disso, o passaporte da influenciadora também foi levado.

Nas redes sociais, Karla sempre compartilhava fotos e vídeos ostentando em lanchas de luxo, carros caríssimos e viagens internacionais. Durante essas viagens, ela também divulgava vídeos incentivando seus seguidores a participarem de jogos de azar online.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu de forma simultânea ao mandado de busca e apreensão na casa da influencer, localizada no bairro Vila Caraípe, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.