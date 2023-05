Influenciadora cristã viraliza ao acusar Beyoncé de ‘satanismo’

Um vídeo viralizou nas redes sociais nessa quinta-feira, 25, onde a influenciadora evangélica Camila Machado faz algumas acusações e cita teorias da conspiração envolvendo a cantora Beyoncé, considerada uma das maiores vozes femininas de todos os tempos.

Diante de seus 50 mil seguidores em seu perfil no Instagram e quase 40 mil no TikTok, a influenciadora gospel costuma compartilhar vídeos criticando cantores e artistas, apontando possíveis envolvimentos com seitas e sociedades secretas. A cristã declarou que Beyoncé era um “feiticeira de altíssimo nível”.

“Ela faz o símbolo do triângulo, do olho que tudo vê, que é muito comum em Hollywood e expressa seu sentimento a sociedade secretas, Maçonaria e Ilumminati que são todas ramificações do satanismo”, iniciou discursando Camila Machado. E seguiu fazendo uma acusação: “A verdade é que a Beyoncé é uma feiticeira de altíssimo nível”.

Nas redes sociais, os internautas, com mestrado em cultura pop, não deixaram barato. “Crente acha que só a religião deles é a certa. Aí vai tacando pau nas crenças e fé dos outros a torto e a direito”, escreveu um. “Todo mundo quer hype em cima da mulher, por ela ter voltado com TUDO nos shows e tá bombando mais do que nunca”, acreditou outro. “Falou da maçonaria eu pausei o vídeo kkkkk sem paciência pra gente falando merda sem conhecer”, declarou mais um.