Influenciadora Desirée Almeida morre aos 21 anos em acidente

A influenciadora digital Desirée Almeida morreu nesta quarta-feira, 6, aos 21 anos. Ela foi vítima de uma colisão de trânsito na BR-101, em Itapema, Santa Catarina.

Ela estava em uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, passou para a outra pista e colidiu frontalmente com um caminhão. Desirée chegou a ser socorrida, mas morreu no local.

No TikTok ela tinha mais de 1 milhão de seguidores. No Instagram seu perfil tem 270 mil seguidores.

Além de dancinhas, ela compartilhava conteúdo sobre cacbelos cacheados e ensinava hip hop em duas escolas.