Influenciadora digital agride e enforca mulher na rua | A TARDE

Um vídeo da influenciadora digital Ana Paula Marçal, de 43 anos, discutindo e agredindo uma mulher de 26 anos no meio da rua em Minas Gerais viralizou nas redes sociais. De acordo com ela, a vítima estaria vivendo um relacionamento com seu pai, que está em tratamento de demência.



No vídeo, é possível ver a mulher dizer que está grávida do idoso enquanto recebe tapas e chutes. Na gravação, ainda é possível ver Ana Paula enforcar a jovem e a acusa de querer extorquir seu pai. O caso aconteceu na última terça-feira, 14.



“Sai de perto do meu pai. Você vai matar ele. Meu pai tem mais de 80 anos e você fazendo isso com ele. Vai pedir quem te engravidou para cuidar de você", diz Ana Paula à mulher. Ainda na discussão, a vítima aparenta se sentir mal e Ana Paula diz: "Quer passar mal? Te quebro no meio e te levo para o hospital".



Durante a confusão, a Polícia Militar foi acionada pela própria influencer digital. Em nota, a polícia a informou: "A solicitante relatou que a moça foi agredida porque tinha um relacionamento com o pai dela, que é um senhor mais velho e que está em tratamento de demência. Disse que essa mulher estava dando prejuízo financeiro para o pai dela. Então, ela foi até o local para tirar satisfação”. Não há informações sobre se as mulheres foram conduzidas para delegacia.

