Influenciadora que associou tragédia no RS à “macumba” vira alvo do MP | A TARDE

A influenciadora Michele Dias Abreu, de 43 anos, que associou a tragédia no Rio Grande do Sul às religiões de matriz africana foi denunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por intolerância religiosa.

Ela publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que as enchentes no estado gaúcho foram motivadas pela “ira de Deus” devido a grande quantidade de “terreiros de macumba” na região.

“O estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior número de terreiros de macumba. Alguns profetas já estavam anunciando algo que iria acontecer devido a ira de Deus. As pessoas estão brincando, misturando aquilo que é santo, e Deus não divide sua honra com ninguém”, disse Michele Dias na publicação.

Assista:

É uma mistura de fantasia, desinformação , xenofobia e intolerância religiosa.

Nojo desse tipo de gente.

Eu n tenho insta, mas vale uma denuncia. pic.twitter.com/P99kcNgoxl — LÚCIFER (@Belzebu___666) May 6, 2024

Publicado em 5 de maio, o conteúdo teve mais de 3 milhões de visualizações. A influenciadora privou as redes sociais após a repercussão negativa da gravação.



Michele Dias Abreu ainda não se manifestou sobre a denúncia.

