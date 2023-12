Influenciadores se defendem nas redes após reportagem sobre a Blaze | A TARDE

A edição do Fantástico deste domingo, 17, apresentou uma reportagem sobre o "Jogo do Aviãozinho", divulgado na plataforma Blaze, que está sendo investigada pela polícia de São Paulo por suspeita de estelionato. A suspeita ganhou força após apostadores denunciarem que os prêmios mais altos não eram pagos.

Assim como outros jogos de azar, o Crash, nome oficial do game, é proibido no Brasil. O fato da Blaze não ter sede ou representantes legais no país dificulta as investigações. No jogo, a tela mostra um aviãozinho iniciando voo e o apostador escolhe quando interrompê-lo, enquanto o valor da premiação aumenta.

A reportagem abordou a participação de influenciadores digitais na divulgação do jogo, como Viih Tube, Juju Ferrari e Jon Vlogs. Para o Fantástico, Viih Tube e Juju Ferrari afirmaram que não existe mais contrato de divulgação com a Blaze, enquanto Jon Vlogs informou que a relação é exclusivamente de influenciador, sem participação acionária.

O influenciador Carlinhos Maia apareceu nas redes sociais para falar sobre o seu trabalho na plataforma de apostas online.

"Pra você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser: 'pule do penhasco’, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Não! Vai dizer, 'ah me influenciou'. Eu não jogo. Eu divulgo, mas não jogo'", se manifestou.

Segundo advogados contratados pela Blaze, a empresa tem sede em Curaçao. Por isso, a atividade não configura infração penal, mesmo que os apostadores sejam brasileiros.