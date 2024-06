Investigada por 8/1 vira senadora e pede anistia para 'patriotas'

Rosana substitui Wellington Fagundes - Foto: Pedro França/Agência Senado

Segunda suplente do senador Wellington Fagundes (PL-MT), Rosana Martinelli (PL-MT) tomou posse nesta quarta-feira (12) no Senado Federal. Ela é investigada por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Segundo o Uol, ela foi julgada pelo envio de caminhões a Brasília após as eleições de 2022. "Não se sabia nem que ia acontecer nada em janeiro. Não tive envolvimento nenhum com o 8 de janeiro", defendeu-se ela, que é ex-prefeita de Sinop (MT), no Senado.

Sem citar o STF e o ministro Alexandre de Moraes, ela defendeu a anistia dos presos por invadir os prédios dos Três Poderes. "Me solidarizo com todos aqueles que tiveram seus direitos violados e espero que essa Casa possa ajudar todos os patriotas que querem e lutaram pela liberdade", afirmou a parlamentar, na tribuna do Senado, ao tomar posse.

Ela também criticou o governo Lula. Seegundo a senadora, tem "encontrado brechas" para tirar "vantagens do agro, da indústria, do comércio e do cidadão".

Rosana deve substituir Wellington Fagundes até 9 de outubro. O senador titular se licenciou do cargo para fazer uma cirurgia.