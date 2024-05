Irmã de chefe do tráfico da Bahia é presa no território do CV, no RJ | A TARDE

A irmão do chefe do tráfico na Bahia, Sidcleia Silva dos Santos, de 42 anos, conhecida como Teinha, foi presa nesta terça-feira, 30, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. A mulher era procurada pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

De acordo com a polícia, Teinha estava saindo da comunidade para ir ao banco quando foi presa. Ela era a responsável pela contabilidade dos lucros, fruto do tráfico de drogas da Bahia.

Ela é irmã do traficante Sidmar Soares Santos, o “Bolota”, que é considerado o chefão do tráfico nas cidades de Itabuna e Ilhéus. Bolota é o Às de Copas do Baralho do Crime da SSP e é procurado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, formação de quadrilha e homicídio.

A ação que terminou com Teinha presa foi feita por equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes em um trabalho conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil.