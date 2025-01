Irmã de kid preto levou panetone 'turbinado' para a prisão

O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo está preso sob suspeita de participação em uma trama golpista - Foto: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes suspendeu as visitas do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, preso pela suspeita de participação em uma tentativa de golpe. A suspensão ocorre depois que a irmã do oficial tentou entrar com uma caixa de panetone no Batalhão de Polícia do Exército, onde ele está preso.

O problema é que, na caixa onde estava a iguaria também havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória escondidos. A tentativa de visita com os materiais se deu na tarde do último sábado, 28. Militares do batalhão apreenderam os itens.

O caso foi informado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação sobre a suposta tentativa de golpe. Nesta segunda-feira, 30, Moraes suspendeu o direito de visitas de Rodrigo Bezerra, que fazia parte dos 'kids pretos', uma força especial do Exército Brasileiro.

Conforme ofício do Comando Militar do Planalto, Dhebora Bezerra de Azevedo (irmã do militar), “portava uma caixa de panetone lacrada a ser entregue ao mesmo”.

Ao passar pelo detector de metais, o alarme foi acionado. Questionada na ocasião, a irmã do tenente-coronel disse que a caixa tinha apenas um fone de ouvido.