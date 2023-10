Irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, é agredida na rua | A TARDE

A irmã do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, foi agredida na porta de casa na tarde desta segunda-feira, 16, em São Paulo.

Segundo a advogada Carolina Zanin, de 42 anos, tudo aconteceu quando ela saiu para levar seus dois cachorros para passear. Ao retornar, já no portão do prédio, um homem gritou e começou a chutar os cães e depois a própria Carolina, conforme mostram imagens da câmera de segurança.

Carolina diz que é conhecida no bairro e que a vizinhança sabe que ela é irmã do ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas diz não saber dizer se o caso tem relação com o irmão.

A advogada foi à delegacia de polícia do bairro registrar a ocorrência. Ela afirmou que estava com a perna roxa por causa da agressão e seus cães terminaram sangrando.

Reprodução | Redes Sociais