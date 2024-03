Irmã revela que MC Daleste teve premonição da própria morte; veja | A TARDE

Irmã de MC Daleste, Carolina Pellegrini, esteve no Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo e falou sobre o lançamento do documentário “MC Daleste – Mataram o Pobre Loco”, que estreia nesta sexta-feira 23/2 no Globoplay. Durante a conversa, ela falou sobre a falta de respostas no assassinato do funkeiro, em julho de 2023, e lembrou que o jovem teve uma premonição de sua própria morte.

Carolina contou que a família estava assistindo a série "O Canto da Sereia", da Globo, quando, no último capítulo, em que a personagem de Isis Valverde é alvejada por tiros durante um show, Daleste disparou que ele morreria assim. A série foi ao ar poucos meses antes do funkeiro ser assassinado.

“Quando ele tomou um tiro, ele ainda não era famoso. Mas estávamos assistindo a série e ele vira para a família toda e fala: ‘eu vou morrer assim, eu vou abrir os braços e vou tomar um tiro’. Isso ficou gravado na minha mente”, disse ela.

A irmã de MC Daleste ainda cobrou respostas pela morte do rapaz. Segundo ela, a polícia não soube dar informações sobre o crime e espera que alguma solução venha com o lançamento do documentário.

“Eu não sei o calibre da bala que matou meu irmão, eles não tiveram a capacidade de me responder isso”, lamentou ela.

Em outro momento, ela pontuou: “O maior propósito é solucionar o crime. A gente não está atrás de vingança, a gente só quer justiça, que é direito de todo ser humano, o mínimo. E o descaso foi demais”, comentou Carol.

MC Daleste foi assassinado no palco durante um show em São Paulo, aos 20 anos.

Confira vídeo:

Irmã diz que MC Daleste previu a própria morte - Parte 2 pic.twitter.com/y6pPoy7gs5 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 23, 2024