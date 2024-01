Irmão de Suzane Richthofen deve IPTU e manutenção de túmulo dos pais | A TARDE

O irmão de Suzane von Richthofen, presa pela morte dos pais, Andreas von Richthofen, conquistou o direito de gerenciar a herança da família na Justiça. Na época, em 2006, a quantia era avaliada em R$ 10 milhões. Apesar disso, a herança se transformou em problemas financeiros.

Andreas acumula despesas com imóveis e terrenos, além de dívidas com manutenção dos túmulos dos pais, Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen, assassinados por Suzane com participação dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

O casal Richthofen está enterrado no Cemitério do Redentor, no bairro do Sumaré, em São Paulo (SP). Segundo informações divulgadas pelo O Globo, a taxa de manutenção da sepultura simples custa R$ 650 por semestre e está atrasada há quatro anos. Em 2019, o túmulo estava inadimplente e quase foi a leilão.

A lista de bens herdados por Andreas incluía carros, terrenos, imóveis e dinheiro em contas correntes e aplicações. Neste momento, o irmão de Suzane acumula 24 ações na Justiça de São Paulo por dívidas relacionadas a Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados.

Alguns imóveis foram invadidos por "falsos sem-teto" e Andreas perdeu o título de uma das residências por usucapião.