Irmão de Suzane von Richthofen acumula dívidas de imóveis herdados | A TARDE

A herança milionária que o irmão de Suzane Von Richthofen, Andreas Von Richthofen, herdou logo após o parricídio (assassinato dos pais), transformou-se em uma dívida de cerca de 500 mil reais. Na época da morte de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, os imóveis da família tinham valor estimado em R$ 10 milhões.

O acúmulo das dívidas devido a 24 processos judiciais, na Justiça de São Paulo, contra Andreas, são de dívidas de IPTU e condomínios atrasados. As informações são da coluna True Crime, de Ullisses Campbell.

Ainda segundo informações, alguns dos imóveis chegaram a ser invadidos por ‘falsos sem-tetos’, devido a falta de presença de Andreas. Uma das residências foi adquirida por usucapião - quando um bem é transferido por meio da posse prolongada, pacífica e ininterrupta.

Outra propriedade no bairro Brooklin Paulista, em São Paulo, também corre o risco de ser tomada. Além da usucapião, Andreas pode perder as propriedades herdadas com as dívidas de IPTU.

As informações de Ulisses apontam que Andreas está em uma espécie de isolamento voluntário, em um sítio de São Roque, desde a pandemia. Sem celular ou telefone, a Justiça tem encontrado dificuldades em localizá-lo.

Ainda segundo o jornal, nos autos das decisões, os procuradores da cidade de São Paulo afirmam que vão preparar ações com o objetivo de levar os imóveis de Andreas a leilão, devido à recusa para quitar os débitos.