Ivete está entre as selecionadas na lista das Mulheres de Sucesso | A TARDE

A Forbes Brasil anunciou, neste fim de semana, a lista anual Mulheres de Sucesso 2024, que seleciona personalidades brasileiras que se sobressaem nas suas áreas. A lista nasceu há quase uma década e era inicialmente focada apenas no mundo corporativo. Atualmente, no entanto, a publicação abriu seu leque e homenageia figuras que brilham em diversas áreas de atuação, como música, gastronomia, indústria, serviços e educação.

Entre as colocadas, destaca-se Ivete Sangalo. A baiana, que será uma das palestrantes na 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT, que acontece em abril, nos Estados Unidos, aparece ao lado de Alcione como representante do universo musical.

Veja lista completa:



- Alcione, cantora

- Alcione Albanesi, fundadora e presidente da ONG Amigos do Bem

- Alessandra Montagne, chef e proprietária do Nosso e do Tempero, em Paris

- Amanda Oliveira, fundadora e CEO da Nação Valquírias

- Ana Oliva, presidente do conselho de administração da Astra e diretora da Japi

- Carla Sarni, fundadora e CEO do grupo Salus

- Daniela e Juliana Binatti, cofundadoras da Pismo

- Esther Schattan, fundadora e diretora da Ornare

- Ivete Sangalo, cantora e apresentadora

- Janaína Torres, chef do Bar da Dona Onça e d’ A Casa do Porco, empresária e presidente do Instituto Brasil a Gosto

- Luciana Batista, presidente da Coca-Cola para Brasil e Cone Sul

- Silvia Braz, influenciadora e empreendedora

- Tania Bulhões, empresária, fundadora e presidente do conselho da marca homônima

- Thais Vieira, diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP

- Thamila Zaher, diretora-executiva do Grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro)