Já com polícia judicial, TST gastará R$ 14 mi com seguranças armados | A TARDE

Uma licitação aberta esta semana prevê a contratação de 78 seguranças armados terceirizados, por mais de R$ 14 milhões, para proteger o patrimônio e a segurança dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) durante o ano de 2024.

A justificativa da Corte, que já conta com uma polícia judicial, é que o efetivo atual não é suficiente para proteger os magistrados.

O edital prevê que a segurança privada do TST terá um custo de R$ 1,2 milhão por mês. A escala dos profissionais será 12x36, o que corresponde a 12 horas de trabalho e 36 horas de repouso. Com informações do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.