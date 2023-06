Jeff Machado: assassinato teria sido planejado dois meses antes

A morte do ator Jeff Machado começou a ser planejada quase dois meses antes do crime. A conclusão é da delegada Ellen Souto, responsável pelo caso. Em entrevista coletiva, ela revelou a premeditação.

Segundo a delegada, Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito do assassinato, alugou um apartamento em 30 de novembro de 2022, em nome da vítima. Jeff foi morto em 23 de janeiro, segundo as investigações, mas o corpo só foi encontrado quatro meses depois.

"A premeditação começou em 30 de novembro de 2022, quando o Bruno decide alugar a quitinete onde o cadáver do Jefferson seria ocultado. O Bruno quis, a todo momento, não demonstrar que era ele que estava alugando a quitinete, se passando para a proprietária como se fosse o Jefferson que estaria alugando", disse a delegada.

Jeander Vinícius, um dos suspeitos pela morte de Jeff Machado, disse que o ator foi dopado e estrangulado com um fio de telefone por Bruno. Ele foi preso ontem, 2, por suspeita de participação no crime. Bruno está foragido.

Segundo a delegada, o crime aconteceu no quarto de Jeff, onde todos se dirigiram para, supostamente, gravar um ato sexual. "O Bruno dopou o Jefferson colocando uma substância num suco e os três se dirigiram ao quarto do Jefferson. Não chegou a ter a filmagem do ato sexual. Tão logo o Jefferson entrou em seu quarto, em razão de estar dopado, ele foi estrangulado com um fio de telefone pelo Bruno", disse a delegada.

Marcelo, homem que teria participado do crime segundo os suspeitos, nunca existiu: "Na confissão do Jeander, ele disse que Marcelo não existe, e nunca existiu". Jeff acreditava que começaria a atuar em uma novela após pagar R$ 20 mil a Bruno por papel em produção:

"O crime se deu três dias antes do momento em que o Jefferson acreditava que começaria a atuar em uma novela. Ele acreditava que fosse começar uma participação na novela das 19h no dia 26 de janeiro de 2023."

O Corpo de Jeff Machado foi colocado em um baú e transportado para a casa onde foi ocultado. "Esse baú foi transportado no próprio veículo da vítima, veículo esse conduzido pelo Jeander e tendo como carona o Bruno. Eles optaram por um trajeto mais longo, mais ermo, com o objetivo de não correrem o risco de serem abordados pela polícia, o que de fato aconteceu. Eles foram abordados por uma blitz policial, e, como já narrado, ultrapassaram esse bloqueio. O Jeander narrou que houve até uma perseguição ao veículo e ele conseguiu se desvencilhar."

O cadáver foi imediatamente levado para a quitinete alugada por Bruno e o baú, depositado no quintal da casa. Dias depois, um pedreiro foi contratado pelo Bruno para concretar o piso desse quintal." A motivação do crime teria sido financeira.

"Diante do valor que o Jefferson teria pago para conseguir essa vaga na novela, cerca de R$ 20 mil, que seria cobrado por ele, uma vez que ele não iniciaria nenhuma gravação." Bruno também teria o "receio de ser desmoralizado": "O Bruno se apresentava como assistente de direção de várias emissoras", conclui a delegada.