Jeff Machado morreu estrangulado com fio de metal, aponta polícia

O ator Jeff Machado morreu estrangulado com um fio de metal, segundo apontou a Delegacia de Descobertas de Paradeiros, que pediu a prisão do produtor Bruno Rodrigues, que trabalhou na Globo até 2018, e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga.

A suspeita é que a dupla premeditou o crime, que resultou no ator enterrado em um baú a dois metros de profundidade em um terreno no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações, foi revelado que Bruno é suspeito de ter assassinado Jeff, supostamente por questões financeiras. A polícia descobriu que Bruno e Jeff se conheceram durante o período de pandemia, quando Bruno teria solicitado a R$ 20 mil ao ator, prometendo-lhe um papel em uma novela.

Segundo a polícia, o produtor criou um personagem chamado Marcelo e forjou provas para induzir ao entendimento de que estava sendo ameaçado.

Ele teria também comprado o material de construção e Jeander Vinícius teria cavado o buraco onde o baú, com o corpo do ator Jeff Machado, foi concretado.