João de Deus é condenado a mais 118 anos de prisão por crimes sexuais

O médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado a mais 118 anos de prisão, somando 489 anos e 4 meses de reclusão. A sentença dada nesta sexta-feira, 15, está relacionada com os três últimos processos por crimes sexuais contra o médium.

João de Deus também foi sentenciado a pagar até R$ 100 mil em indenizações por danos morais às vítimas, em decisão da comarca de Abadiânia, em Goiás. O juiz Marcos Boechat Lopes Filho assina o documento judicial.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, as 17 ações penais respondidas por ele foram julgadas em primeira instância. O médium responde em prisão domiciliar por causa de uma decisão em segunda instância.

A defesa de João de Deus fez seis apelações contra as sentenças condenatórias, que foram analisadas, conhecidas e parcialmente providas pelo TJ-GO. No entanto, duas estão em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem ainda serem julgadas e sem acórdão.

Em 2018, mulheres denunciaram o médium por abuso sexual. Elas contaram que os crimes foram cometidos durante atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. João de deus foi preso em dezembro daquele mesmo ano. Em março de 2020, ele passou para o regime de prisão domiciliar.