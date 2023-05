Jogo em que usuário simula castigar pessoas escravizadas sai do ar

No dia seguinte em que o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi vítima de racismo em uma partida do seu time contra o Valencia, um jogo que simula castigo de pessoas escravizadas foi lançado para celulares Android e retirado da PlayStore apenas nesta quarta-feira, 24.



Chamado na plataforma de "Simulador de Escravidão", o game tem como proposta simular a vida de um proprietário de pessoas escravizadas durante o período colonial brasileiro, em que a maioria da população privada de liberdade era negra.

A produtora do jogo, Magnus Games, disse que o jogo tem fins de entretenimento e que não apoia a escravidão. Alguns dos cerca de mil usuários que fizeram download avaliaram que o jogo deveria ter mais possibilidades de agressão.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), que é baiano, entrou com representação no Ministério Público por crime de racismo.