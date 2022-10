Jornalista Susana Naspolini morre, aos 49 anos, em São Paulo

A jornalista Susana Naspolini morreu, nesta terça-feira, 25, aos 49 anos. A repórter da TV Globo no Rio de Janeiro lutava contra um câncer na bacia desde 2020, que já havia chegado ao estágio de metástase. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A notícia foi confirmada pela filha de Susana, através das redes sociais. Dias antes, a jovem havia pedido orações para a mãe. "Oi, amigos, Julia aqui. É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", escreveu.

Nascida em Criciúma, Santa Catarina, Susana iniciou a carreira em emissoras do estado. Mais tarde atuou como repórter da GloboNews e dos jornais da TV Globo, no Rio de Janeiro. A jornalista também foi autora dos livros "Eu escolho ser feliz", de 2019, e "Terapia com Deus", de 2021, contando suas histórias sobre a luta diária contra a doença.

Susana foi casada com o narrador e apresentador esportivo Maurício Torres, que faleceu em 2014. A repórter deixa uma única filha, Julia, de 16 anos.