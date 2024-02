Jovem de 19 anos morre após encontro com jogador do Corinthians | A TARDE

Uma jovem de 19 anos, identificada como Livia Gabriele da Silva Matos, morreu durante um encontro com o jogador do sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, na noite desta terça-feira, 30, em São Paulo. Ela estava no apartamento do jogador quando foi levada ao pronto-socorro.

De acordo com a polícia, ela foi levada para a emergência depois que o jogador acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A jovem apresentava intenso sangramento nas partes íntimas e sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias, conforme o tenente da Polícia Militar Lucas Sarri.

"Ela tinha um forte sangramento na região íntima. E o que a gente levantou no local do PS é que momentos antes ela estava com namorado ou ficante dela no apartamento dele. Eles estavam lá, ficaram um certo tempo e as circunstâncias a cerca desse fato ainda estão para serem esclarecidas", disse o tenente.

Em depoimento à polícia, o jogador afirmou que conversava há alguns meses com a jovem pelas redes sociais, mas que esse teria sido o primeiro encontro entre eles. Ainda afirmou que a jovem desmaiou durante a relação sexual, momento em que ele teria ligado para o Samu. Além disso, negou que eles tenham feito uso de bebida alcoólica e entorpecente.

À TV Globo, a advogada do jogador, Fabiana Moura, disse que o cliente é inocente e que aguarda os laudos das perícias.

O caso foi registrado como morte suspeita no 30º Distrito Policial. O corpo da jovem deve passar por necrópsia e o apartamento do jogador, periciado. No local foram encontrados toalhas e lençóis sujos de sangue.

Em nota, o Corinthians informou que "está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades".