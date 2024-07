Jovem é presa por desviar R$ 179 mil do avô para Jogo do Tigrinho

- Foto: Reprodução

Uma jovem de 22 anos foi presa na quinta-feira, 27, suspeita de desviar R$ 179 mil do próprio avô para apostar no Jogo do Tigrinho. O caso ocorreu na cidade de Jussara, interior do Paraná.



Através de nota, a Polícia Civil paranaense informou que a mulher desviou a quantia entre os meses de setembro e outubro de 2023. “Ao todo, ela realizou 59 saques e transferências utilizando o cartão bancário e a senha da conta de seu avô”, destaca o documento divulgado pela polícia.



Ainda segundo a Polícia Civil do Paraná, a mulher negou o crime e disse não saber como o valor teria sido creditado em sua conta bancária e utilizado no jogo. “Porém, o sistema de videomonitoramento da agência bancária registrou a suspeita realizando as transferências”, diz a nota.



Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da suspeita, que foi capturada e encaminhada ao sistema penitenciário.



No Jogo do Tigrinho, o objetivo do apostador é, em um tabuleiro 3x3, combinar três figuras iguais para ganhar prêmios.