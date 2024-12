Jovem morre enquanto aguardava atendimento em UPA do Rio de Janeiro

- Foto: Reprodução / Google

Na noite da última sexta-feira (13), um jovem morreu enquanto esperava por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade de Deus, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A situação foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando o rapaz desacordado em uma das cadeiras da unidade antes de ser socorrido às pressas.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente chegou lúcido ao local, por volta das 20h30, caminhando por conta própria. Após passar pelo processo de classificação de risco, ele aguardava atendimento quando desmaiou. Poucos minutos depois, a equipe médica foi acionada às pressas para socorrê-lo.

O jovem foi encaminhado para a Sala Vermelha, setor destinado a pacientes em estado grave, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para determinar a causa exata da morte.

Secretário de Saúde reage

A morte do paciente provocou duras reações por parte do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Em uma publicação feita em sua conta no X (antigo Twitter), Soranz anunciou medidas drásticas contra os profissionais responsáveis pelo plantão daquela noite.

"Todos os profissionais que estavam no plantão da UPA Cidade de Deus, na noite de ontem, serão demitidos, responderão a uma sindicância e serão denunciados aos seus respectivos conselhos de classe. É inadmissível não perceberem a gravidade do caso", declarou Soranz.