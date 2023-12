Jovem Pan é condenada após ofensas contra ministro do STF | A TARDE

A emissora Jovem Pan foi condenada a pagar R$ 25 mil de indenização por danos morais ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) após ofensas de comentarista.

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) acontece após Cristina Reis Graeml promover falas ofensivas contra o ministro, que foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela foi demitida no mês seguinte.

“Ganhou milhões do PT pra ficar visitando o Lula aqui em Curitiba na cadeia, fazendo companhia, bolando estratégias de defesa. Sofrido, né, coitadinho, apanhou tanto”, disse a comentarista, após chamar Zanin de “bandido”, disse ela, em 7 de outubro de 2022.

Inicialmente, a Jovem Pan recebeu uma condenação em primeira instância para indenizar Zanin em 50 mil reais. Entretanto, após um recurso, a 2ª Câmara de Direito Privado optou por reduzir o valor para R$ 25 mil.

Na decisão, o desembargador José Carlos Ferreira Alves, afirmou que é admissível "questionar de maneira respeitosa e educada a seleção do autor para o cargo no Supremo Tribunal Federal".

"Ao rotular um respeitado advogado de ‘bandido’, a requerida evidentemente extrapola o regular exercício do direito de expressão e de informação”, completou.