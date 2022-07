Juiz determina que Adélio Bispo siga detido, diz colunista

Próximo da possibilidade de ser liberado da prisão, Adélio Bispo de Oliveira, homem que esfaqueou Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2018, deverá seguir preso em uma penitenciária federal por decisão da Justiça, publicou na tarde desta quinta-feira, 14, a coluna “Rodrigo Rangel” do Metrópoles.

De acordo com o veículo, o despacho com a decisão foi assinado nesta quinta pelo juiz federal Bruno Savino, de Juiz de Fora, cidade do interior mineiro onde aconteceu o atentado. O magistrado é o responsável pelo processo criminal aberto contra Bispo por tentativa de assassinato.

Quando decidiu pela sentença de Adélio Bispo em 2019, o juiz determinou que após três anos dela, Bispo deveria ser submetido a uma nova perícia para averiguar se seguia representando um risco para sociedade. Caso a resposta fosse negativa, ele poderia ser colocado em liberdade imediatamente.

A coluna diz ainda que a decisão já deve ser encaminhada ao juiz corregedor responsável pela penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde Adélio está preso. A tendência é que o juiz magistrado deverá acatar o veredicto.

O Ministério Público Federal e o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça e responsável pela penitenciária de Campo Grande, já se manifestaram a favor de que Adélio seguisse internado em uma prisão federal.