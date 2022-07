Juliano Cazarré pede orações para a filha, internada em UTI

O ator Juliano Cazarré, em atividade neste momento na novela Pantanal, em que interpreta o personagem Alcides, fez uma live nesta quarta-feira, 13, e pediu que seus seguidores orem pela sua filha, Maria Guilhermina, nascida no dia 21 de junho.

O ator tem feito de lives religiosas em seu Instagram. Na transmissão desta quarta, ele agradeceu o apoio dos internautas: "Cada dia é uma vitória. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho de todos vocês",



A bebê nasceu com uma doença rara chamada Anomalia de Ebstein, passou por cirurgia cardíaca e está internada na UTI em um hospital em São Paulo há três semanas, junto com a mãe, Letícia, enquanto Juliano cuida dos outros quatro filhos do casal e grava a novela no Rio de Janeiro. A mãe da criança também pediu orações.

“Hoje completamos 21 dias de UTI. Três longas semanas. Longe de casa, com uma saudade dolorida dos filhos, do meu Juliano Cazarré, da minha vida normal, das minhas amigas. Hoje me sinto cansada, mas tenho certeza de que é aqui que eu tinha que estar. Então, pedindo humildemente mais forças a Deus e orações de você. Sigo em frente com confiança”, escreveu ela nos Stories.

Chamada de Anomalia de Ebstein, a doença de Maria Guilhernina atinge a válvula tricúspide do coração. A bebê não está mais utilizando sonda, já consegue respirar sozinha e tem feito exames para avaliar sua evolução.