Justiça anula decisão contra Piquet por fala sobre Hamilton | A TARDE

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) anulou decisão para que o ex-piloto Nelson Piquet pagasse R$ 5 milhões por fala, classificada por entidades como “racista”, sobre o piloto britânico de F1, Lewis Hamilton.

Durante uma entrevista em novembro de 2021, Piquet chamou Hamilton de “neguinho”. O ex-piloto comentava sobre um acidente envolvendo Hamilton e o piloto holandês Max Verstappen no Grande Prêmio da Inglaterra de 2021. Na ocasião, uma batida tirou Verstappen da corrida.



Na decisão, o relator do caso, desembargador Aiston Henrique de Sousa, aceitou o recurso da defesa do ex-piloto. O placar da 4ª Turma Cível do TJ-DF ficou em 3 a 0 favorável à anulação. É bom lembrar que a decisão cabe recurso.

Piquet foi condenado em 25 de março em uma ação movida por 4 entidades de combate ao racismo e de defesa a comunidade LGBTQIA+. O dinheiro seria destinado a fundos de promoção da igualdade racial e contra a discriminação. No último dia 5 de junho, o TJ-DF chegou a negar um recurso de Piquet e manteve à condenação.

Em outro trecho, o ex-piloto usou expressões consideradas homofóbicas ao se referir a Hamilton. Piquet falava da temporada de 1982, quando foi questionado sobre o campeão daquele ano, Keke Rosberg.

Piquet se pronunciou em junho de 2022, quando pediu desculpas para “todos que foram afetados” e tentou minimizar as declarações ao dizer que o termo “neguinho” seria “ampla e historicamente usado de forma coloquial na língua portuguesa como sinônimo de ‘pessoa’ ou ‘cara’”. Piquet disse ainda que a fala foi “mal pensada”.