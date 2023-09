Justiça bloqueia contas de Galvão Bueno e só encontra R$36,87

A Justiça paulista determinou o bloqueio das contas do narrador Galvão Bueno, no entanto, encontrou apenas R$ 36,87. A medida foi tomada após um processo movido por um antigo sócio do locutor na vinícola Bueno Wines Itália.

Alex Reiller de Moraes era dono de 10% das cotas da empresa, além de antigo administrador. O grupo encerrou a parceria em 2018, no entanto, Galvão não finalizou a empresa e nem formalizou a exclusão do antigo sócio.

No processo, Moraes argumenta que precisava da documentação para entrar em outra sociedade. Ele disse também que sem a exclusão do quadro de sócios da empresa de Galvão, corria o risco de ser responsabilizado por questões envolvendo a Bueno Wines.

A Justiça deu razão a Alex Reiller, determinando que fosse feita a exclusão do seu nome junto a empresa. Por não ter entregado os documentos, Galvão recebeu uma multa de R$ 71,5 mil. A Bueno Wines sofreu bloqueio de R$ 51 mil.

Na Justiça, Galvão se defendeu afirmando que para encerrar o vínculo com o antigo sócio, precisa arcar com uma quantia significativa na Itália. Para o narrador, a multa foi calculada de forma equivocada.