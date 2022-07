Justiça determina que Whindersson Nunes desocupe sala comercial

O Tribunal de Justiça de São Paulo expediu uma ordem de despejo do humorista, influenciador e youtuber Whindersson Nunes, em decorrência do não pagamento do aluguel de duas salas comerciais em São Paulo.

O juiz responsável pelo processo determinou o despejo do youtuber com o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório.

A decisão da 5ª Vara Cível do Fórum de Regional de Pinheiros, na Zona Oeste da capital, é de 6 de julho. O documento diz que a proprietária dos imóveis entrou com uma ação porque não estão sendo feitos os pagamentos com regularidade e porque uma obrigação acordada entre eles não foi cumprida.

Conforme a sentença, o influenciador teria se comprometido a instalar aparelhos de ar-condicionado no espaço, o que não fez. O texto diz ainda que o humorista não contestou a ação, "o que induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora [do processo]".