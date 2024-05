Justiça manda soltar sobrinha do Tio Paulo | A TARDE

A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar Érika Souza, a sobrinha do Tio Paulo, o idoso levado já morto para pegar um empréstimo em um banco. A decisão foi da última quinta-feira, 2, da juíza Luciana Mocco, titular da 2ª Vara Criminal de Bangu, que atendeu a um pedido da defesa da sobrinha e revogou a prisão preventiva. Ela vai responder ao processo em liberdade.

Apesar de ser solta após ser presa no dia 16 de abril, Érika se tornará ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. Além disso, ela passou a ser investigada, em um outro inquérito, por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar. No entanto, nesse crime ainda não há indiciamento pela Polícia Civil.

Ajustificativa da juíza pela soltura é que Érika é “acusada primária, com residência fixa, não possuindo, a princípio, periculosidade a prejudicar a instrução criminal ou colocar a ordem pública em risco”.

O Ministério Público do Rio de Janeiro destacou na última terça-feira, 30, que Érika demonstrou "desprezo e desrespeito" pelo idoso ao levá-lo ao banco morto para realizar o saque o dinheiro. Além disso, também se manifestou contrário a um pedido da defesa de Érika de liberdade provisória.

"Não há dúvidas que Érika sabia da morte de Paulo, mas, como era a última chance de retirar o dinheiro do empréstimo, entrou com o cadáver no banco, simulou por vários minutos que ele estava vivo, chegando a fingir dar água, pegou a caneta e segurou com sua mão junto a mão do cadáver de Paulo, contudo, como os funcionários do banco não dispersaram a atenção, não pôde fazer a assinatura", escreveu Fabio Luiz Souza, da 34ª DP (Bangu), delegado responsável pelo caso.