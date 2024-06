Justiça obriga RS a apresentar plano de ações contra enchentes

Chuvas causaram desastres no Rio Grande do Sul - Foto: Nelson Almeida | AFP

A 7ª Vara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a prefeitura de Porto Alegre apresente um plano de atuação em emergências e ações para casos de enchentes e inundações, em dez dias. A decisão foi do juiz Thiago Bertoncello.

A decisão atende a pedidos de diversas entidades, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. As entidades são a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação de Juristas pela Democracia, Federação Gaúcha das Uniões de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias e Sindicato dos Municipários de Porto Alegre.

Desastres no RS

Diversas famílias tiveram suas vidas devastadas em Porto Alegre e municípios do Rio Grande do Sul. Muitos perderam parentes, tiveram as casas inundadas, e com isso, perderam também móveis e lembranças de séculos de vida.

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o número de mortos ficou em 157, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil. Ainda segundo os dados, 76.188 mil estão em abrigos no estado. Além disso, 88 pessoas seguem desaparecidas e outras 806 feridas.