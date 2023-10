Kayky Brito tentou beijar rosto de mulher antes do acidente

Um vídeo divulgado neste domingo, 1º, pela TV Record, mostra o ator Kayky Brito antes de ser vítima de um atropelamento. O artista se recupera em casa após ter sofrido múltiplas lesões que o deixaram em estado grave.

Segundo as imagens, o ator aparece conversando com o apresentador Bruno de Luca e uma mulher. Kayky tenta beijar o rosto da jovem, mas é afastado pelo amigo em diversas oportunidades.

O acidente ocorreu por volta de 1h. Bruno de Luca deixou o local poucos minutos após o atropelamento. Em depoimento, ele afirmou que não sabia que a vítima era o amigo.

No fim do inquérito, ficou definido que o motorista Diones Coelho da Silva, que estava trabalhando na hora do acidente, não responderá por nenhum crime. Diones dirigia abaixo da velocidade permitida e prestou socorro ao ator, além de ter feito o possível para evitar o atropelamento.

A polícia pedirá o arquivamento e a conclusão do caso será enviada ao Ministério Público.

Reprodução