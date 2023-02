Key Alves é liberada de prestar depoimento no caso Leandro Lo

O juiz Roberto Zanichelli Cintra do Tribunal de Justiça de São Paulo, liberou a BBB Key Alves, de prestar depoimento sobre a morte do lutador Leandro Lo. Segundo o juiz, o depoimento de Key "geraria apenas tumulto processual", já que a atleta está confinada no reality show da rede Globo, Big Brother Brasil 23.

A decisão da justiça paulista foi em resposta a uma petição do advogado Claúdio Dalledone Jr, que defende o policial acusado pelo crime. A defesa do acusado Henrique Otávio de Oliveira Velozo disse que a Key estaria mentindo sobre o caso.

"Infelizmente, em casos criminais brasileiros que despertam grande repercussão midiática, pessoas querem de alguma maneira participar, dar opiniões sobre o ocorrido. Esse é só mais um exemplo", defendeu o advogado.

O juiz considerou que o depoimento da atleta é desnecessário no atual momento do processo.



"Ademais, os advogados somente juntaram aos autos manchetes de sites da internet, e não o vídeo com o momento da suposta frase dita pela jogadora, a fim de que este Juízo pudesse apreciar a veracidade das notícias", alegou Cintra.

"Só estava aguardando a decisão do juiz, mas ela vai ser ouvida sim, ela vai sair da casa, vai até uma unidade Policial Militar e vai prestar conta disso que ela está jogando ao vento. Isso pode ser muito prejudicial ao caso", pontuou o advogado Cláudio Dalledone.

"Key Alves teve uma conduta deplorável, faltou com a verdade dizendo que tinha visto e que o Leandro Lo não havia feito nada. Isso pode gerar um efeito retórico no caso e atrapalhar a correta dimensão do que realmente aconteceu. O processo criminal é uma reconstrução do que ocorreu. Quando pessoas buscam, com mentiras, participar desse protagonismo, de um caso de repercussão como esse, isso atrapalha a credibilidade da Justiça", finalizou Dalledone Jr.