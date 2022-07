Klara Castanho desabafa após ter intimidade vazada: "me cuidando"

A atriz Klara Castanho, 21, publicou uma carta aberta em suas redes sociais nesta quarta-feira, 6, onde desabafa sobre os dias que tem vivido após ter a intimidade invadida e exposta.

Em junho, ela se viu obrigada a revelar publicamente que foi vítima de estupro após a informação de que havia engravidado e entregue a criança à adoção ter sido vazada por profissionais da saúde e exposta por jornalistas e influenciadores.

No texto, ela agradece o carinho que vem recebendo desde a publicização do caso.

"Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração".

Ela contou que está passando por acompanhamento psicológico e disse que está cercada de profissionais que atuam na preservação dos seus direitos.

"Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando, fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos".

"Quero agradecer a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e, também, a imprensa séria e responsável, que vem me respeitando durante esse momento. Com amor, Klara Castanho".

Antes da carta a atriz já vinha se manifestando discretamente em comentários de publicações de amigos. Em um post da produtora Zola sobre a série que participa, ela citou "ventos de mudanças".

"Que nossa Ângela traga ventos de mudanças. É só o que eu desejo agora. Obrigada pelo cuidado de vocês".