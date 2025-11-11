Leilão da Caixa tem apartamento em Salvador com lance inicial de R$ 78 mil

Caixa Econômica tem leilão com imóvel em salvador - Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta terça-feira, 11, um leilão de imóveis com várias oportunidades e preços variados no Brasil inteiro. Ao todo, são 580 propriedades distribuídas em todas as regiões do país, com descontos que podem chegar a até 65% do valor inicial.

Entre esses imóveis há um apartamento de 40m², na Região Metropolitana de Salvador, com lance mínimo de R$ 78 mil. O imóvel está no Residencial Viver Salvador, em Areia Branca.

Os certames vão acontecer em duas datas, a primeira no dia 25 de novembro, e a segunda no primeiro dia de dezembro, iniciando às 10 horas da manhã, por meio do site oficial da Globo Leilões, empresa parceira que organiza o leilão. Atualmente já é possível se habilitar e até dar lances.

Entre as oportunidades, estão:

379 apartamentos;

187 casas;

dois imóveis comerciais;

12 terrenos.

Os preços partem de R$ 54 mil, e em alguns casos é possível utilizar financiamento e recursos do FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, essas condições devem ser verificadas de forma individual no site da Caixa e no edital.

Distribuição dos lotes

Os lotes para o leilão da Caixa ficaram com essa relação de imóveis por município:

Norte: 10;

Nordeste: 140;

Centro-Oeste: 72;

Sudeste: 295;

Sul: 63.

Na Bahia foram distribuídos 30 lotes, sendo o quarto estado com mais oportunidades, ficando abaixo de Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

Como participar

Qualquer pessoas física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário um cadastro no site organizador do leilão e o envio dos documentos exigidos no edital.

Destaques

Na Bahia, vale destacar um apartamento de 40m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro pelo preço inicial de R$ 78 mil.

Entre os imóveis do Sudeste, por exemplo na capital paulista, um apartamento localizado na Vila Prudente, ao lado da estação de metrô, com 24m², 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, pode ser arrematado por R$ 204.223,01.

No interior, em São José do Rio Preto, destacamos um apartamento de 53m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, por R$ 207.322,61.

No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento localizado na Penha Circular, com 60m², 1 quarto, sala, cozinha e banheiro, tem lance inicial de R$ 138.231,21. Em Lagoa Santa (MG), por R$ 123.424,46 é possível arrematar um apartamento de 41m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem.

Também em Minas Gerais, na cidade de Aimorés, uma casa de 62m², com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem é ofertada por R$ 54.000,00

Na região Norte, em Belém (PA), um apartamento de 46m², 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, tem lance inicial de R$ 144.852,99.

No Centro-Oeste, destacamos em Goiânia (GO) um apartamento de 41m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, por R$ 156.605,08. Em Anápolis (GO), um apartamento de 42m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem é oferecido por R$ 152.450,54.

Por fim, no Sul, é possível arrematar uma casa localizada em Araquari (SC), com 50m², 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, por R$ 164.647,01. Já em Curitiba (PR), um apartamento de 40m² tem lance inicial de R$111.000,00.