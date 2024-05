Líder do PCC e bonde é preso em novo ‘rapa’ na Cracolândia | A TARDE

Apontado como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), um homem, identificado como Paulo Rogério Amorim, foi preso, nesta terça-feira, 8, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Chamado pelo vulgo de ‘Bahia’, ele coordenava a rotina do tráfico de drogas na localidade.

Agentes da Polícia Civil realizaram a operação, que prendeu também outras 12 pessoas - nove homens e três mulheres. A investigação do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos) tratava o indivíduo como “de alta periculosidade”.

O mesmo alvo era monitorado desde agosto de 2023. Desde então, ele entrou na mira da corporação depois de aparecer em um vídeo em que ameaça de morte moradores do centro paulista que denunciassem crimes ocorridos na região.



Era ‘Bahia’ quem fazia o controle da rotina, assim como da circulação de usuários na Cracolândia a bordo de uma bicicleta. Ele foi localizado por policiais de campana, tentou fugir e acabou preso. Os investigadores encontraram R$ 1,3 mil, uma pedra bruta de crack e um celular roubado.

