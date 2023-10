Lira toma posse como presidente do Parlamento do G20 | A TARDE

Tomou posse neste sábado, 14, como presidente do grupo de chefes de Parlamento do G20 na 9ª cúpula do P20 (Presidentes de Parlamento do G20), em Nova Delhi, na Índia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O congressista substitui o líder da Câmara dos Deputados indiana, Om Birla. Lira vai comandar o grupo a partir do próximo dia 1 de dezembro, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai presidir o G20.

No encerramento da cúpula realizada na capital indiana, Lira defendeu o diálogo e o entendimento ao comentar o conflito entre o grupo extremista Hamas e Israel. O congressista também disse condenar "atos terroristas contra o povo israelense”.

O conflito armado entre Israel e o grupo Hamas, que já dura uma semana, deixou mais de 3.000 mortos, sendo a maioria palestinas.

Lira disse ainda que o mundo enfrenta diversos desafios que vão além das capacidades nacionais.

“Fome, desnutrição, doenças, insegurança, mudança do clima, desastres naturais, pobreza, terrorismo e conflitos se somam e ampliam as incertezas da nossa época que testemunhou, com a covid-19, a maior e mais letal pandemia em mais de um século”, disse.

O congressista voltou a falar da importância feminina na política e disse que, como presidente do G20, vai fazer uma reunião de mulheres do grupo no próximo ano.

A comitiva do presidente da Câmara embarcou de São Paulo para Nova Délhi na segunda-feira, 9. No domingo, 15, os congressistas seguem para a China, aonde se vão se reunir com políticos e empresários. A viagem foi a convite do presidente da Assembleia Nacional da China, Zhao Leji.

Integram a comitiva oficial de Lira os deputados federais: Daniel Almeida (PC do B-BA); Zeca Dirceu (PT-PR); André Figueiredo (PDT-CE); Fábio Macedo (Podemos-MA); Elmar Nascimento (União Brasil-BA); e Luís Tibé (Avante-MG).



A agenda na Índia inclui reuniões em Xangai, entre 16 a 18 de outubro, e na capital Pequim, entre 19 a 21, onde também vão visitar a Assembleia Nacional. A chegada do grupo ao Brasil está prevista para o próximo dia 22 de outubro.