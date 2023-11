Litoral do Piauí amanhece com fenômeno solar raro; assista | A TARDE

Os moradores da cidade de Parnaíba, litoral do Piauí, foram pegos de surpresa nesta terça-feira, 22, com um fenômeno solar considerado raríssimo. Trata-se do parélio que dá a impressão de que o céu tem "três sóis". O termo "parélio" significa "sol falso", porque surgem outros dois "sóis", reflexos do original, a 22° à direita e à esquerda.



De acordo com o climatologista Werton Costa, o fenômeno é formado da mesma forma que o halo solar, que é visto com certa frequência, só que ocorrendo próximo à linha do horizonte, pela manhã ou ao fim da tarde.



"O parélio é semelhante ao halo solar, formado quando a luz do sol é refratada ou fracionar por nuvens altas, de cristais de gelo, como um arco-íris", disse o climatologista.







Reprodução | Redes Sociais