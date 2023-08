Locutor anuncia TV por R$ 105 e causa tumulto em supermercado; assista

Um locutor de um supermercado localizado em Goiânia, causou tumulto entre os clientes após anunciar aparelhos de TV por R$ 105. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir o momento em que o homem anuncia o valor do produto e incentiva os clientes a pegarem as caixas. "R$105, pode pegar, pega, puxa", disse o locutor. As informações são do G1.

Locutor chama os clientes para comprar a TV Reprodução | Redes Sociais

O caso aconteceu neste sábado, 12. Nas imagens é possível ver o momento em que os clientes se aglomeram para pegar as caixas depois do anúncio do locutor. Alguns chegam a tentar segurar mais de uma unidade do produto, mas sem sucesso.