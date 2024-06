Locutor é espancado e morto por negar R$ 2 a assaltante | A TARDE

Após se recusar a entregar R$ 2 a um assaltante, um homem, identificado como Naldo Trindade, morreu na quinta-feira (30), por espancamento. O suspeito o agrediu com golpes de madeira, na cidade de Vitória do Jari, no Amapá.

No início de maio, o suspeito foi preso por tentativa de homicídio, segundo o portal g1. Já a vítima estava internada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL).

O crime foi qualificado como motivo fútil, além de meio que impossibilitou a defesa da vítima. “Este entendimento era antes da evolução para o resultado morte. Hoje, assim que fiquei sabendo da morte, requisitei o exame necroscópico. Assim que sair o resultado, farei um relatório complementar, e enviarei ao Poder Judiciário”, detalhou o delegado Juliano Martínez Pérez.

Depois disso, o acusado foi julgado no dia 13 de maio e colocado em liberdade provisória. Quanto ao profissional de rádio e TV, ele atuava nas rádios 104 FM de Monte Dourado (PA) e Vitória FM.

