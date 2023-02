Lotes de camisinhas têm vendas suspensas por defeito em testes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda de alguns lotes dos preservativos masculinos Blowtex Zero e Blowtex Sensitive Super Aloe Vera. O motivo foram as falhas destes produtos no teste de estouro, que avalia a resistência da camisinha.



Muitas das camisinhas com três anos de produzidas passaram a apresentar problema, embora a validade seja de cinco anos. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, 23.

A identificação dos produtos afetados foi possível por conta do número de série. Entre os preservativos Blowtex Zero, os números de série afetados foram:

2106011116; 2105130816; 2106781116; 2106041116; 2108031016; 2108591016; 2108071016; 2108081016; 2111051016; 2112681016; 2112080516; 2112080416; 2112090516; 2112380416; 2112091016; 2112070516; 2112830516; 2201060416; 2112060416; 2112080716; 2112800516; 2112341016; 2201651016; 2201050516; 2201980516; 2202011016; 2202021016; 2202030516; 2201160516; 2202040516; 2202050916; 2202051016; 2202060516; 2202080516; 2202100516; 2202080916; 2207020516 e 2207742716

Já entre as camisinhas Blowtex Sensitive Super Aloe Vera, os números de série afetados foram:

2110050616; 2110060616; 2110070616; 2110480616; 2111020616; 2111070616; 2111080616; 2201020616; 2201030616; 2201140616; 2201150616; 2201970616; 2202050816; 2202060816; 2202500816; 2202510816; 2202690616; 2202700616 e 2205930816